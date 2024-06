Disney Illusion Island krijgt vandaag een update

Mystery of Monoth is klaar om gespeeld te worden!

Met veel aangekondigde releases later in het jaar, is het fijn dat er ook iets tussenzit waar we op de korte termijn al in kunnen duiken. Zoals de zojuist aangekondigde update voor Disney Illusion Island! Tijdens de Nintendo Direct van vandaag kregen we een trailer gezien van een nieuw hoofdstuk: Mystery in Monoth. Ontdek hem hieronder:

We hadden het over korte termijn, maar korter dan dit wordt het niet. Mystery in Monoth zal later vandaag al te downloaden zijn. In dit nieuwe avontuur moet Mickey de beste detective van Monoth te hulp schieten en uitdagende zaken oplossen. Ontdek nieuwe levels, verzamel aanwijzingen, en kraak de code. En ook niet onbelangrijk: de update is gratis!

Dit is niet de eerste keer dat de game gratis DLC krijgt. Eind 2023 kwam de Keeper Up-update uit, die eveneens kosteloos te spelen was.

Wist je trouwens dat wij Disney Illusion Island destijds hebben gereviewed? Lees hier wat we ervan vonden!