Donkey Kong in een nieuw jasje!

De game die origineel uitkwam op de Nintendo Wii, krijgt een versie in HD. Dit is bekend gemaakt tijdens de Nintendo Direct van vandaag. Benieuwd wanneer je ermee aan de slag kan?

Nog even geduld

In Donkey Kong Country Returns heeft de Tiki-Tak stam allerlei dieren op het eiland gehypnotiseerd, maar vooral; ze hebben ook Donkey Kongs bananen gestolen! Ga de vijand tegemoet in deze heerlijke side-scroller vol variatie. Een ritje in de mijnkart, een vliegende raketton of op Rambi de neushoorn. Met 80 verschillende levels is er genoeg te beleven in deze game. Naast de levels van de Nintendo Wii zijn ook die van de Nintendo 3DS toegevoegd.

De wereld ziet er een stuk mooier uit in Donkey Kong Country Returns HD. Op 16 januari 2025 kunnen we met de game aan de slag. Eet jij tot dan iedere dag een banaan?