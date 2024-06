Dragon Quest III HD-2D Remake krijgt een releasedatum en er is meer

Dragon Quest III krijgt een nieuwe versie en dat niet alleen.

Er kwam groot nieuws van Square Enix, want Dragon Quest III krijgt een remake in de vorm van een HD-2D versie. Octopath Traveler-stijl dus!

Het nieuws wordt nog beter

De beelden starten met een heerlijke soundtrack ingespeeld door het Tokyo Metropolitan Orchestra en de prachtige artstijl genaamd HD-2D. Deze stijl werd voor het eerst gebruikt in de game Octopath Traveler, maar heeft daarna een vlucht genomen in veel andere titels. Zo hebben alle vroegere Final Fantasy-delen ook deze behandeling gehad. Nu is het dus tijd voor Dragon Quest III. Voor sommigen een bekende reis vol nostalgie, maar voor velen ook een nieuw avontuur. Deze game brengt alle ingrediënten samen voor een iconische RPG. Een goed verhaal, boeiende gevechten en legendarische muziek.

Maar wacht, er is meer. Niet alleen Dragon Quest III komt eraan, binnenkort kun je ook genieten van het eerste en tweede deel. In een verklaring van bedenker Yuji Hori, komt naar voren dat het juist fijn is om te beginnen met Dragon Quest III, dan deel 1 en af te sluiten met deel 2. De volledige Erdrick-trilogie komt dus naar de Nintendo Switch.

Op 14 november verschijnt Dragon Quest III HD-2D en in 2025 komen de twee andere delen uit. Heb jij ook zo’n zin om deze games (opnieuw) te beleven?