En klassieker is terug als tower-defense-spel: Metal Slug Attack Reloaded!

En de game is vandaag al verkrijgbaar!

Ben jij één van de mazzelaars die is opgegroeid met een Neo Geo? Of heb jij de games later leren waarderen? Hoe dan ook kun je je lol op, want een Neo Geo-classic keert terug. Maar als grote twist: niet het genre wat je verwacht. De keiharde actie van de shoot ‘em up Metal Slug moet plaatsmaken voor…, eh, de keiharde actie van een tower-defense-spel in Metal Slug Attack Reloaded!

Nu is Metal Slug Attack natuurlijk geen nieuw spel. De tower-denfsne-game kwam oorspronkelijk in 2016 uit voor Android en iOS. Maar die game is sinds begin dit jaar niet meer speelbaar. Nu weten we dus waarom!

Ben jij helemaal verliefd op de grafische stijl van de Metal Slug-games? Dat snappen we! Gelukkig hoef je daar niet op in te leveren nu deze game een andere genre is dan je misschien had verwacht. En ook als je juist een fan was van de tower-defense-variant van Metal Slug hebben we goed nieuws voor je. De geüpdatet versie is namelijk direct beschikbaar!

Ga jij de keiharde actie aan? Laat weten wat je van de game vindt in de comments!