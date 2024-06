Gepersonaliseerde schattigheid in Hello Kitty: Island Adventure

Ga op avontuur en relax een beetje op Friendship Island.

Of je Animal Crossing juist te spannend of te saai vindt, houd dan zeker Hello Kitty: Island Adventure in de gaten. Deze superzoete game met onze favoriete kitty is namelijk tijdens de Nintendo Direct aangekondigd. We moeten alleen nog wel even geduld hebben, want de game moet ergens in 2025 uitkomen.

In Hello Kitty: Island Adventure personaliseer jij je eigen personage en mag je jouw huisje helemaal samenstellen zoals jij wil. Ga vissen, maak vrienden op Friendship Island, en leer wat ze lekker vinden om ze vervolgens te verrassen met hun favoriete taarten. Maar het is niet altijd feest, soms moet je op avontuur.

Verken het eiland en los eeuwenoude puzzels op. Maar pas op voor lava! Ben jij klaar om te beginnen aan dit superschattige avontuur? Nog even geduld, maar in 2025 is het zover.