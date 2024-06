Het is weer tijd om te dansen met Just Dance 2025

Geen ervaring vereist voor deze game.

Als Ubisoft geen Just Dance-game zou uitbrengen, dan zou er wat goed mis zijn. Geen zorgen maken dus!

40 nieuwe liedjes

Het recept blijft ongewijzigd, lekker dansen op jouw favoriete nummers. Er zit voor iedereen wel iets bij. Zo heeft Just Dance 2025, 40 nieuwe nummers. Denk aan artiesten als Ariana Grande en Sia, maar ook Green Day kwam voorbij. Je kunt nu tijdens een nummer kiezen voor een drie verschillende coaches. Iedere coach heeft een andere moeilijkheidsgraad. Zo maakt het niet uit of je al jaren danst of twee linkerbenen hebt. Met Just Dance+ krijg je trouwens toegang tot nog veel meer nummers. Deze omgeving is wel betaald, maar bij aanschaf van deze game krijg je een gratis proefperiode.

Just Dance 2025 verschijnt in oktober op de Nintendo Switch. Ubisoft heeft geen precieze releasedatum bekendgemaakt.