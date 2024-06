Kijk hem hier! De Nintendo Direct van juni vanaf 16:00

Vanaf 16:00 zal Nintendo de Nintendo Direct uitzenden met aankondigingen voor de tweede helft van het jaar.

Het is zover! Vandaag is het tijd voor een nieuwe Nintendo Direct. Deze keer zal de Direct focussen op de games die de tweede helft van dit jaar op de Switch verschijnen. Na Luigi’s Mansion 2 HD en Nintendo World Championships: NES Edition weten we namelijk nog helemaal niets.

De presentatie begint morgen om 16:00 en zal 40 minuten duren. Wat er in gaat komen is niets over bekend, maar in elk geval wordt er nog benadrukt dat er geen informatie over de opvolger van de Switch in zit.