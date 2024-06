Kweek monsters en ga het gevecht aan in Farmagia

Monsters groeien aan planten in het land van Felicidad.

De combinatie van monsters kweken, een boerderij runnen en op avontuur gaan, komt goed tot z’n recht in Farmagia. Deze bijzondere combinatie is namelijk aangekondigd tijdens de Nintendo Direct. En mocht je dit willen uitproberen, dan hoef je niet heel lang te wachten. Farmagia staat namelijk gepland voor een release op 1 november. Check hier de aankondiging:

In het land van Felicidad kweek je monsters door zaadjes te planten op jouw boerderij. En het is maar goed ook dat dit zo eenvoudig is. Je moet namelijk jouw eigen monsterleger kweken en het land bevrijden van een boze tovenaar.

Deze Pokémon/Monster Hunter/Stardew Valley-combi moet uitkomen op 1 november. Krijg jij ook zo’n zin om Felicidad te bevrijden? Laat het weten in de comments!