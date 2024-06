LEGO Horizon Adventures deze winter te spelen

En een nieuwe trailer.

De pas aangekondigde game LEGO Horizon Adventures zal deze winter naar de Nintendo Switch komen. Dat werd vandaag aangekondigd tijdens Nintendo Direct. Ook kregen we meteen alweer een tweede trailer voorgeschoteld. Je bekijkt hem hieronder:

Slechts 10 dagen geleden werd tijdens Summer Game Fest LEGO Horizon Adventures aangekondigd. Verrassender nog was dat deze game ook naar de Switch zou komen. We werden al meteen getrakteerd op een aankondigingstrailer, waarin meteen al duidelijk werd dat de toon van deze LEGO-game een stuk luchtiger is dan de twee hoofdgames. Maar geen zorgen, dezelfde studio zit er nog steeds achter. Guerilla werkt na Zero Dawn en Forbidden West ook aan deze LEGO-variant.

Met de vele machines die de wereld van Horizon domineren, lijkt een LEGO-game een interessante keuze. Dat de wezens hier zich goed voor lenen, bewijst ook de LEGO Tallneck-set die enkele jaren geleden is uitgebracht. Desondanks blijft het een LEGO-game en zullen de mechanics niet zo uitgebreid zijn als die van de hoofdgames. Dit is natuurlijk een hele andere manier van spelen. Wel zien we in de trailer nieuwe wapens, die beter aansluiten bij dit soort game. Opvallend is ook dat we een veel luchtigere kant van de anders zo serieuze Aloy zien. Het is Horizon in een nieuw jasje.

Staat LEGO Horizon Adventures ook al op jouw verlanglijstje? We horen het graag!