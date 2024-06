Makers van Disgaea onthullen Phantom Brave: The Lost Hero voor 2025

De klassieke game Phantom Brave krijgt een gloednieuw deel met Phantom Brave: The Lost Hero.

Hoewel de Nintendo Direct een focus had voor de tweede helft van dit jaar, zijn er ook enkele games alvast voor volgend jaar onthuld. In 2025 kunnen spelers een nieuw avontuur beleven in de Phantom Brave-serie. Phantom Brave: The Lost Hero is de eerste nieuwe game van de franchise sinds de oorspronkelijke game in 2004 verscheen.

In The Lost Hero speel je als Marona, een bijzondere vrouw die de gave heeft om met Phantoms te praten. Samen met een bevriende Phantom, Ash, ga je op reis door de wereld Ivoire. Deze reis wordt opgeschrikt door een aanval van geestpiraten en het is aan jou om een team van Phantoms samen te stellen om deze te verslaan.

Deze Phantoms kun je rekruteren, toewijzen aan objecten en fuseren met Marona. Met een totaal aan 50 personages en 300 vaardigheden kun je je team naar hartelust aanpassen om je voor te bereiden op de turn-based gevechten tegen de Shipwreck Crew. Er is nog geen launchwindow bekend afgezien van de erg brede 2025.