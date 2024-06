Mario & Luigi: Brothership aangekondigd voor de Switch

Verkrijgbaar vanaf 7 november

Het is alweer negen jaar geleden dat we een nieuwe Mario & Luigi-titel voorgeschoteld kregen. Tot nu toe verschenen de games in deze serie altijd op handhelds van Nintendo, nu zal de serie voor het eerst naar de Nintendo Switch komen. Tijdens de Nintendo Direct is Mario & Luigi: Brothership aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. De game moet op 7 november dit jaar verschijnen en de eerste beelden kun je hieronder bewonderen.

Het nieuwe deel in de serie kent een cell-shaded stijl waarin samenwerken duidelijk een rol speelt. Zo zien we Mario en Luigi in onderstaande trailer samenwerken om vijanden te verslaan en om puzzels op te lossen. Mario & Luigi: Brothership zal een combinatie bieden van puzzels, platforming en vechten. Wat is jouw eerste indruk van deze nieuwe titel? Laat het ons hieronder weten!