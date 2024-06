Metroid Prime 4: Beyond verschijnt in 2025, eerste gameplay getoond

Geen grap, Nintendo heeft de eerste beelden gedeeld van Metroid Prime 4.. De game heeft ook een volledige naam ontvangen.

Zeven jaar na de oorspronkelijke onthulling en vijf jaar na de reboot van de ontwikkeling zijn dan eindelijk de eerste beelden van de nieuwe Metroid Prime verschenen. Metroid Prime 4, nu Metroid Prime 4: Beyond, zal in 2025 verschijnen. Naast wat gameplay is bevestigd dat de game op de originele Switch in elk geval gaat verschijnen.

Hoewel de trailer niet veel details onthult, laat het de eerste echte gameplay zien van de game. Zo zien we qua locatie een Galactic Federation Research Facility en eindigt het met een blik op Sylux die met Metroid tegenover Samus komt te staan.