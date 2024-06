Mio: Memories in Orbit onthult, verschijnt volgend jaar

Volgend jaar verschijnt Mio: Memories in Orbit, een gloednieuwe Metroidvania van ontwikkelaar Douze Dixièmes.

Mio: Memories in Orbit is een gloednieuwe indiegame die wordt uitgegeven door Focus Entertainment. In de game speel je als MIO, een behendige androïde met speciale vaardigheden. MIO is ontwaakt in een enorm ruimteschip die volledige verlaten is afgezien van planten en losgeslagen machines. Het is aan jou de taak om je een weg te banen door dit schip om te zorgen dat het niet vernietigd wordt. De game is een 2D Metroidvania die duidelijk de behendigheid van de speler gaat testen. Met meer dan 30 vijanden en 15 eindbazen heb je als speler genoeg te doen. Dankzij modifiers die je vrij kunt spelen kun je MIO bovendien aanpassen naar jouw eigen stijl. De game verschijnt volgend jaar.