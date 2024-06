Miyamoto onthult de lanceerdatum van de volgende Super Mario Bros. film

Nintendo heeft vannacht onthuld wanneer de nieuwe film precies moet verschijnen.

Vanmiddag is er een Nintendo Direct, maar dat weerhoudt Miyamoto blijkbaar niet om een aankondiging te doen op X. In een bericht op de socialemediasite laat hij weten dat de releasedatum van de nieuwe Super Mario Bros. film in Japan vastgelegd is op 24 april 2026. We zullen dus nog bijna twee jaar moeten wachten voor deze film.

De opvolger werd in maart aangekondigd met een april 2026 datum, maar dit is de eerste specifieke datum die we hebben gekregen. De vorige film was enorm succesvol en werd ook door ons goed ontvangen. Toen die uitkwam was de release wereldwijd echter wat uitgespreid. Of wij hem in Nederland ook de 24ste krijgen is dus niet bekend nog.