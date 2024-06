Nintendo Switch Online + Expansion Pack krijgt vandaag vier nieuwe games

Vier (eigenlijk vijf) klassieke games worden vandaag nog toegevoegd met een Nintendo Switch Online update.

Vandaag kunnen leden van Nintendo Switch Online + Expansion Pack vier nieuwe klassieke games spelen op de Switch. Deze games zijn verdeeld tussen twee voor de Game Boy Advance en twee voor de Nintendo 64. Die voor de Nintendo 64 vallen in sommige gebieden onder een speciale “Mature” app.

Voor de Game Boy Advance krijgen we toegang tot The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords en Metroid: Zero Mission. Voor de Nintendo 64 komen de klassieke Turok: Dinosaur Hunter en de Rare-game Perfect Dark.

Voor zowel Four Swords als Perfect Dark zullen online multiplayer ondersteunen via Nintendo Switch Online.