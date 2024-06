Nintendo toont gameplay van Funko Fusion

Met meer dan genoeg popcultuurreferenties!

Als je ook maar enigszins thuis bent in popcultuur (of nerdcultuur, laten we eerlijk wezen) dan ben je ongetwijld bekend met Funko POP! Deze komische versies van legendarische iconen zijn op elke beurs, speelgoedwinkel of nerdshop terug te vinden. Een game waarin deze poppen centraal staan, lijkt dan ook een winnende formule. Is dat gelukt? Check de gameplay-trailer uit de Nintendo Direct van vandaag en zeg het zelf:

Funko Fusion is een actie-avontuur van knotsgekke proporties. Je kan immers niet in elke game als Shaun of the dead vechten tegen de dinosaurussen uit Jurassic World. Niet genoeg referenties? Wat dacht je van Marty McFly uit Back to the Future? He-Man uit Masters of the Universe? Of Battlestar Galactica? Five Nights at Freddy’s? De trailer zit in ieder geval vol met referenties!

Je kan totaal met ruim 60 personages spelen terwijl je gebieden uit ruim 20 bekende series, films en games betreedt. Verzamel jij Funko POP!’s? Dan mag deze game dus niet ontbreken. Gelukkig is jouw collectie vanaf 13 september weer iets completer.