Sport met je favoriete Looney Tunes in Looney Tunes: Wacky World of Sports

De Looney Tunes zijn back in action met Looney Tunes: Wacky World of Sports.

Dit najaar kun je sporten met alle bekende Looney Tunes personages. In deze gloednieuwe game voor maximaal vier spelers (local co-op) kun je het veld betreden in onder meer basketbal, voetbal, golf en tennis. Deze arcade sportspellen zijn niet al te serieus want het brengt de chaos van Looney Tunes naar je console.

Je kunt op iconische locaties als het Martian Command Center spelen en gebruik maken van verschillende cartoon obstakels en het arsenaal van ACME om je tegenstanders het leven zuur te maken. Dit lijkt enigszins op de Mario Strikers spellen.