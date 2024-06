Stray trippelt deze winter naar de Switch

Mi-auw, daar zeggen wij geen nee tegen!

Kattenliefhebbers, opgelet! Stray komt deze winter naar de Nintendo Switch. Dat werd vandaag aangekondigd tijdens de Nintendo Direct. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar we kregen wel al een korte aankondigingstrailer te zien. Je bekijkt hem hieronder:

Toen Stray in 2022 uitkwam voor PlayStation en pc werd hij heel goed ontvangen, en niet alleen onder kattenliefhebbers. In de game speel je als een zwerfkat, die zijn weg moet vinden in een dystopische stad waar overal gevaar op de loer ligt. Je bent door een gat naar ver beneden gevallen en moet weer naar de oppervlakte zien te komen. Als klein katje in een grote wereld vol robotinwoners, lijkt alles behoorlijk intimiderend, en die sfeer lijkt goed te worden neergezet. Het is geen lange game, maar we scharen hem op basis van de reviews onder de noemer ‘kort maar krachtig’.

Annapurna heeft de spijker op zijn kop geslagen bij het ontwerpen van het fluffy kattenbeest en hoe je ermee speelt. Het is meer dan alleen sluipen en klauteren, maar ook humoristische aspecten zoals spullen van randjes afmeppen. En spinnen kan ‘ie als de beste! Het is niet alleen maar misère in de game.

Stray is zelfs zo goed ontvangen dat er een animatiefilm gemaakt zal worden over de game. Annapurna zal deze gaan produceren, maar verder is er nog weinig over bekend.

Kijk jij ook uit naar de Switch-release van Stray? We horen het graag van je!