Tales of the Shire krijgt winterrelease voor de Switch

What about second trailer?

Afgelopen april dook er ineens een nieuwe game op die zich afspeelde in het bekende Midden-Aarde: Tales of the Shire. Tijdens de Nintendo Direct van vandaag kregen we een nieuwe trailer te zien en werd er een release window bekendgemaakt. We kunnen de game deze winter verwachten.

Anders dan de meeste Lord of the Rings-games die door de jaren heen zijn gemaakt, draait het hier niet om actie en veldslagen. In Tales of the Shire, uitgegeven door Private Division, leef jij gewoonweg als een Hobbit. Een eenvoudig leven. In de nieuwe trailer zien we wat meer gameplay-elementen om ons een wat beter idee te geven. Je krijgt zo te zien je eigen kleine Hobbit-holletje, dat jij helemaal gaat omtoveren tot je nieuwe thuis in Bijwater – een klein dorpje in de vredige Gouw. Maak je eigen personage, richt je huisje in en leer je nieuwe buren kennen. In een Hobbit-dorp draait het natuurlijk allemaal om eten, dus ga op zoek naar ingrediënten en leer uiteenlopende gerechten koken. Zo zet je voor de dorpsbewoners een lekkere feestmaaltijd op tafel. De liefde van een Hobbit gaat immers door de maag.

