Van de makers van Danganronpa

De makers van Danganronpa komen met een nieuwe game naar de Nintendo Switch. Tijdens de Nintendo Direct van vandaag werd de gloednieuwe game The Hundred Line: Last Defense Academy aangekondigd. De titel moet ergens in 2025 verschijnen, maar een exacte releasedatum ontbreekt nog. De eerste beelden van The Hundred Line: Last Defense Academy komt naar de Switch zijn hieronder te bewonderen.

The Hundred Line: Last Defense Academy zal een strategische RPG worden maar dan gecombineerd met visual novel-elementen. Het spel draait draait om scholier Takumi Sumino, die een bijzondere opdracht krijgt bij de Last Defense Academy. Hij krijgt de schone taak om de school maar liefst honderd dagen te beschermen tegen monsters, wat hij samen met vijftien andere studenten moet zien te doen. The Hundred Line: Last Defense Academy komt naar de Switch wordt ontwikkeld door Tookyo Games, een studio die is opgericht door oud-medewerkers van Spike Chunsoft.