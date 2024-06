Speel als Zelda in The Legend of Zelda Echoes of Wisdom

Een nieuwe Zelda-game!

Zojuist is The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom aangekondigd. Een gloednieuwe game met wel een heel bijzondere hoofdrol.

Nieuwe manier van gameplay

Niet Link, maar Zelda krijgt ditmaal de hoofdrol in de nieuwste The Legend of Zelda-game. We zien in de eerste beelden dat Link wegzakt in een diepe scheur. Net op tijd, weet Link een pijl te schieten waarmee Zelda bevrijd wordt. Er blijken veel meer mensen te zijn verdwenen in deze scheuren die overal in Hyrule zijn verschenen.

Het begin van een omgekeerde wereld voor ervaren gamers in deze franchise. Het is nu namelijk aan Zelda om Link te redden. Uiteraard vecht zij niet hetzelfde, maar maakt zij gebruik van haar staf om het op te nemen tegen vijanden en om de omgeving te verkennen. Zo kan ze ‘echoes’ maken van allerlei voorwerpen. Denk aan het kopiëren van een tafel of bed. Echter kan dit ook met monsters en nog veel meer. In het geval van monsters gebeurt er iets bijzonders. Ze vechten dan aan de zijde van Zelda. Gevechten in deze game zien er sowieso anders uit, want Zelda heeft geen zwaard. Ze vecht dus via haar zogenoemde echoes. Ze gooit dus een gekopieerde steen naar een vijand. De eerste beelden zien er overigens prachtig uit en helemaal in de stijl van The Legend of Zelda: Link’s Awakening op de Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom verschijnt al op 26 september. Naast de game verschijnt er op deze datum ook nog eens een nieuwe Nintendo Switch Lite volledig in The Legend of Zelda-stijl. Kan jij ook niet wachten om aan de slag te gaan met deze game (en op deze Nintendo Switch Lite)?