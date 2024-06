The New Denpa Men is een gratis te spelen game en verschijnt volgende maand

Vang, verzamel en vecht met de bijzondere Denpa Men in The New Denpa Men. Zojuist aangekondigd in de Nintendo Direct.

Op 22 juli zal er een nieuwe tijdelijke exclusieve game verschijnen op de Switch. The New Denpa Men is een schattige RPG waarin je moet zoeken naar speciale wezens, de Denpa Men. Deze bijzondere figuren kun je verzamelen en toevoegen aan je team om op avontuur te gaan. Versla met de Denpa Men vijanden en verken verschillende kerkers. Daarnaast kun je je thuishaven aanpassen, vissen en andere activiteiten. Bovendien is het mogelijk om het spel met vier spelers te spelen. Wanneer je dat doet, kun je speciale Denpa Men vinden om te vangen.