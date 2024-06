Vandaag verschijnt een gratis Among Us update

Bedrieg elkaar in een gloednieuwe gratis update van Among Us.

Among Us, één van de games die tijdens de pandemie enorm groot werd, krijgt een nieuwe update. Deze update bevat nieuwe rollen voor spelers om elkaar te misleiden. Zo heb je de Herriemaker die laat weten wanneer die overlijdt. Een Spoorzoeker kan andere spelers tracken met een opspoorapparaat en tot slot een rol voor de Imposter. Dit zal de Fantoom zijn, hiermee kun je onzichtbaar worden wat het bemoeilijkt voor andere spelers om je te ontwijken of op verdachte plekken te spotten. De update wordt in een nieuwe trailer getoond en is vanaf vandaag verkrijgbaar.