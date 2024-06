Vecht tegen en met superhelden in MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

Vecht naar hartelust in een collectie van vechtspellen in MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics.

Zeven klassieke arcade spellen zullen dit jaar op de Switch verschijnen. Dit in de MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics bundel welke later dit jaar moet verschijnen. Deze collectie zal spellen als X-Men vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes en meer bevatten. Met iconische personages van zowel Capcom als Marvel kun je je vechtershart flink verwennen. Het zijn bovendien niet zomaar heruitgaves van de games.

Zo kun je ook online spelen, zijn er trainingsstanden en privégevechten toegevoegd. Wanneer je even geen zin hebt om te vechten kun je kijken met de toeschouwerstand, het museum bekijken met artwork en een muziekspeler. Als bonus is er nog de beat-‘em-up-game The Punisher toegevoegd.

Een exacte datum is nog niet onthuld, wel is de eerste trailer al te bekijken.