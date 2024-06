Werp een nieuwe blik op Nintendo World Championships: NES Edition

De game daagt je uit in 13 klassieke NES games.

Eerder dit jaar werd onverwachts de Nintendo World Championships: NES Edition aangekondigd voor de Switch. De game verschijnt op 18 juli in de eShop en gelimiteerd als een fysieke versie. Tijdens de Nintendo Direct werd er een nieuwe trailer onthuld met een focus op de Survival Mode en de Legend Challenge.

De eerste is een online modus die acht spelers tegen elkaar laat spelen in verschillende uitdagingen. Iedere ronde valt de helft van de spelers af tot er een uiteindelijke winnaar uit de bus komt. De Legend Challenges zijn voor de echte pro’s. Hier moet je uitdagingen als Super Mario Bros. in één keer doorspelen met behulp van Warp Zones. Hiervoor kun je de hulp inschakelen van Classified Information voor tips en tricks om te verbeteren. De trailer met alle details vind je hieronder.