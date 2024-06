Cat Rescue Story verschijnt 26 september

Een game voor je innerlijke kattenvrouwtje.

Lekker wholesome katten verzorgen: dat is waar het in Cat Rescue Story om gaat. In jouw buurt staat een oud huis, bewoond door een dame op leeftijd. Ze woont daar niet alleen, maar wordt vergezeld door alle (zwerf)katten die ooit bij haar aan zijn komen lopen. Een belangrijke taak, en eentje die jij uiteraard met liefde van haar overneemt!

Zodra een nieuwe kat besluit dat jij hem of haar in huis moet nemen, begint hun nieuwe leven. Je verzorgt ze, verleent medische zorg en zoekt uiteindelijk een geschikt nieuw huis met een leuke eigenaar. Ondertussen klus je ook aan het oude huis, dat je geheel naar wens in kan richten. Wissel dit af met minigames en tuinieren (om zeldzame katten te lokken) en je hebt een beeld van wat dit spel je te bieden heeft. Deze van oorsprong mobile game zal op 26 september in de eShop verschijnen. De trailer hieronder laat zien wat je van het kattenredden kan verwachten!