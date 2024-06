Cyberpunk platformer Eden Genesis gepland voor september

Zorg ervoor dat je kracht niet je ondergang wordt.

Kickstarter-project Eden Genesis komt volgens de makers september van dit jaar in de virtuele schappen. In deze cyberpunk platformer en metroidvania speel je Leah Anderson. Zij is een cyborg, een mens dat door een hersenimplantaat extra potentie heeft verkregen. Maar helaas kost dat haar meer dan haar lief is. Ze blijkt namelijk te lijden aan een aandoening die ervoor zorgt dat haar brein langzaam permanent beschadigd raakt. Er is geen genezing mogelijk. Nog niet althans, want techbedrijf ‘Free your mind’ is net begonnen met een nieuwe experimentele behandeling. Lukt het Leah zichzelf te redden?

De focus in Eden Genesis ligt op snelle platformmanoeuvres. Niet alleen is je omgeving gevaarlijk, maar er schuilen ook vijanden in de straten. Alleen met snelle reflexen, goede vooruitkijken en stalen zenuwen maak je een kans. Verder zijn er ook puzzels, geheimen en kleine verwijzingen te vinden buiten het zware werk om. En overkoepelend staat natuurlijk de discussie over technologie centraal: wat maakt ons mens, en hoe ver kunnen we gaan met technologie? Er is nog geen Switch-specifieke trailer uitgekomen, maar onderstaande trailer geeft je wel een indruk van het spel. Ben jij enthousiast? Laat het ons weten in de comments!