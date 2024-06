Dit was alles wat in de Nintendo Direct voorbij kwam

De Nintendo Direct van gisteren bevatte veel games. Bekijk hem hier terug of zie een makkelijk overzicht van de games.

De Nintendo Direct die gisteren verscheen was afgeladen met nieuwe games. Het is verwacht dat dit de laatste volledige Nintendo Direct zal zijn met een focus op alleen de Nintendo Switch en toch stelde die niet teleur. Met nieuwe games van onder anderen Mario & Luigi, The Legend of Zelda en de eerste beelden van Metroid Prime 4. Hieronder kun je de Direct terugkijken. De lijst ervoor verwijst naar de tijden dat een game voorbij komt in de direct. De titels linken door er op te klikken naar onze losse artikelen over de games.