Donkey Kong Country Returns HD in ontwikkeling bij Forever Entertainment

Nintendo heeft tijdens de laatste Direct-presentatie Donkey Kong Country Returns HD aangekondigd. Forever Entertainment, bekend van remakes zoals The House of the Dead en Front Mission, ontwikkelt deze nieuwe versie. Dit is de eerste keer dat Nintendo en Forever Entertainment zo nauw samenwerken.

De nieuwe editie van Donkey Kong Country Returns komt naar de Switch met verbeterde HD-resolutie, grafische aanpassingen en extra levels. deze komen van de 3DS-versie. Donkey Kong Country Returns heeft nu al 3 verschillende versies. De Wii, De 3DS en nu ook de Nintendo Switch. De game komt uit op 16 januari 2025.

Donkey Kong Country Returns is een platformspel waarin Donkey Kong en Diddy Kong hun gestolen bananen proberen terug te krijgen van de kwaadaardige Tiki Tak Tribe. Ze reizen door verschillende werelden vol vijanden en obstakels.

Ga jij de nieuwe editie van Donkey Kong Country Returns spelen? Laat het weten in de reacties.