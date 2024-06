Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin over de 2 miljoen keer verkocht

Een nieuwe mijlpaal.

Het is alweer een behoorlijke tijd terug dat Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin op de Nintendo Switch verscheen. Destijds beoordeelde Patricia de game met een prachtige 8,8 in haar review. In de tussentijd is er na de release ook nieuwe content verschenen en dat is de verkopen van de game niet ten slechte gekomen. Capcom heeft namelijk laten weten dat Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin inmiddels al over de 2 miljoen keer verkocht is. Kleine kanttekening is wél dat het hier om de totale verkopen gaat van alle versies van Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Zo is de titel bijvoorbeeld ook op de Playstation 4 verschenen.

Heb jij Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin al een kans gegeven? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!