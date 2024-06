Wandel-simulator Transhumance aangekondigd voor de Nintendo Switch

Train je honden en Leid je kudde

Ukiyo Games heeft hun eerste project aangekondigd: Transhumance, een mooie wandel-simulator die binnenkort beschikbaar is op de Switch. In dit spel leid je een kudde schapen tijdens hun trektochten tussen winter- en zomerweiden. Het is een poëtisch avontuur waarin je als herder speelt.

Met behulp van slimme honden, die je kunt trainen en opdrachten kunt geven, leid je je kudde door verschillende uitdagingen zoals stormen en wolven. Elke tocht, geïnspireerd door routes tussen de Provence en de Alpen, brengt nieuwe ontdekkingen en ontmoetingen.

Transhumance laat je ook nadenken over belangrijke onderwerpen zoals klimaatverandering en de invloed van mensen op de natuur. Het spel nodigt je uit om de schoonheid van de bergen te ontdekken, je hond te aaien, met je schapen te praten en de rust van de natuur te ervaren.

Ben jij benieuwd naar de game? Laat het weten in de reacties en kijk hier de trailer.