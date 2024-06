Asphalt Legends Unite krijgt live-action trailer

Met een bekende coureur in de hoofdrol.

In maart hadden we het al even over Asphalt Legends Unite. Maar hoewel er toen nog geen gameplay werd getoond, maakt Gameloft dat nu dubbel en dwars goed. De nieuwe trailer toont namelijk niet alleen de snelle gameplay van de game, maar ook de samenwerking met acteur en coureur Frankie Muniz:

We kennen Frankie Muniz vooral als de hoofdrolspeler van Malcom in the Middle en Agent Cody Banks. De kindster nam echter een andere rol aan toen hij zijn acteercarrière in 2004 omruilde voor een carrière als racecoureur. Inmiddels is hij een bekend gezicht in de NASCAR-wereld.

Fans van Muniz kunnen hun lol op met deze samenwerking. Volgens een persbericht van Gameloft kunnen fans tussen 24 juli en 7 oktober Muniz zijn wagen vrijspelen. Daarnaast zullen er diverse online wedstijden te racen zijn die samenkomen met de races waar Muniz in het echt aan meedoet. Tussen 24 juli en 4 oktober valt er genoeg te beleven voor de fans van NASCAR.

Ben jij van plan naar Gamescom te gaan in augustus? Dan staat Gameloft daar klaar om om wedstrijden te organiseren waarin fans limited-edition-petjes kunnnen winnen die gesigneerd zijn door de acteur/coureur.

Ga jij het asfalt op met Asphalt Legends Unite en Frankie Muniz als de game vanaf 17 juli speelbaar is?Laat het horen in de comments.