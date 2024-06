Deliver Us The Moon vliegt volgende maand naar de Switch

We hebben eindelijk een releasedatum!

Het heeft even geduurd, maar de Switch versie van Deliver Us The Moon heeft eindelijk een releasedatum gekregen. De game heeft nogal een vreemde reis achter de rug. Nadat een Switch-versie in 2020 werd geannuleerd kregen we afgelopen april te horen dat de game toch naar de Switch zou komen. Het was toen nog even de gok wanneer, maar inmiddels hebben uitgever Wired Productions en ontwikkelaar KeokeN Interactive laten weten dat de game op 16 juli zal verschijnen. Ook is er een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Deliver Us The Moon is een scifi-thriller die zich afspeelt in een dystopische versie van de nabije toekomst. De grondstoffen zijn op en de mensheid moet zich het heelal in wagen. De nieuw opgerichte World Space Agency heeft het plan om de maan te koloniseren om Helium-3 te delven, een cruciaal component om de groeiende bevolking op aarde van energie te blijven voorzien. Maar dan valt alle communicatie met de maankolonie stil. Geen energie, geen grondstoffen. Jaren later start er een nieuwe missie om het project weer op gang te krijgen. En jij? Jij bent de astronaut die naar de maan wordt gestuurd. Aan jou de taak om de mensheid te redden. Gaat je dat lukken?