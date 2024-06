Een kijkje achter de schermen bij MARS 2120

Aflevering 1 van Journey to MARS staat nu online.

Het maken van een game is niet niks, al helemaal niet voor een indie studio. Dat dit meer uitdaging met zich mee kan brengen dan verwacht, bleek wel toen studio QUByte Interactive de lancering van hun nieuwe game MARS 2120 eerder dit jaar uitstelde. In een korte, vier afleveringen tellende documentaire-serie genaamd Journey to MARS, vertellen de makers meer over hun inspiraties en proces. De eerste vijf-minuten durende aflevering genaamd The Creation of MARS 2120 staat nu online.

De eerste aflevering gaat over het begin van de ontwikkeling. Sciencefiction metroidvania MARS 2120 is bijna vier keer zo complex, tijdrovend en prijzig als de games die de studio tot nu toe maakte. Toch heeft een 6-koppig team binnen 5 jaar de game van concept tot volwaardig spel weten te tillen. Met inspiratie uit films als Aliens, Blade Runner en Total Recall hebben de makers hun passie kunnen verwerken in hun game. Hoe dat heeft uitgepakt, kunnen we helaas pas ervaren wanneer de game uitkomt in de tweede helft van dit jaar. Maar tot die tijd houdt de serie ons bezig! Wat vond jij van de aflevering? Laat het ons weten in de comments.