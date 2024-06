Fae Farm krijgt gratis nieuwe uitbreiding Skies of Azoria

En deze uitbreiding is nu al te spelen!

Fae Farm heeft een nieuwe uitbreiding gekregen die een bult nieuwe content toevoegt. Niet alleen dat, deze uitbreiding, Skies of Azoria genaamd, is geheel gratis voor iedereen die de game heeft. In de uitbreiding kregen spelers toegang tot drie mystieke regio’s in Skyvale, een compleet nieuw gebied in de wolken. Hier ontmoet je nieuwe personages, nieuwe potentiële partners en nieuwe mysteries om op te lossen. Het verhaal sluit aan bij Fae Farm, dus nieuwe spelers kunnen naar hartenlust de nieuwe content verkennen. Of, als je de game al uitgespeeld hebt: de nieuwe content spelen als een nieuw avontuur. Hieronder kun je een trailer bekijken die het allemaal even op een rijtje zet.

In Fae Farm creëer je jouw eigen knusse thuisplek in de betoverende wereld Azoria. In dit avonturenspel met RPG-elementen is meer dan genoeg te doen. Zo kun je jouw eigen huis opbouwen, personages ontmoeten en daarmee sterke relaties opbouwen. Daarbij is het ook mogelijk om manieren te ontdekken om magie te gebruiken. Tevens is Azoria alleen, maar ook samen te verkennen met maximaal drie andere spelers (zowel lokaal als online). Ga jij op avontuur op deze magische plek?