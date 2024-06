Fate/Samurai Remnants DLC Record’s Fragment: Bailong and the Crimson Demon is nu uit

Bekijk hier een nieuwe trailer.

Het is nog maar een paar dagen geleden dat we op deze website een artikel plaatsten over de releasedatum van Record’s Fragment: Bailong and the Crimson Demon, de nieuwste DLC van Fate/Samurai Remnant. De datum is vandaag! En nu hebben wij ook wat meer informatie over wat deze nieuwe content dan wel inhoudt.

In deze DLC neem jij het op tegen een ‘vogelmonster’. Kinderen verdwijnen op mysterieuze wijze en er gaan geruchten rond over boosaardige geesten in Yoshiwara. Het is aan jou om samen te werken met een nieuwe Rogue Servant om de het mysteries op te lossen, het kwaad het hoofd te bieden en Edo te redden. Bekijk hieronder een gloednieuwe trailer voor Record’s Fragment: Bailong and the Crimson Demon:

Fate/Samurai is op dit moment verkrijgbaar als Standard Edition en Digital Deluxe Edition, met diverse extra’s, waaronder een season pass voor drie DLC’s. Liever de game eerst uitproberen? Er is ook een demo beschikbaar. Daarnaast hebben wij de game ten tijde van zijn release een grondige review gegeven. Deze lees je hier.