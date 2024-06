Intel Report: Nieuwe informatie onthult over Gundam Breaker 4

Gundam Breaker 5 verschijnt over iets meer dan twee maanden en nu is er meer informatie vrijgegeven.

Op 29 augustus verschijnt Gundam Breaker 4 op de Switch, PS4, PS5 en pc. De game zal een hack-and-slash looter worden en vandaag heeft Bandai Namco gloednieuwe informatie onthuld erover, dit keer met een nadruk op het verhaal en personages. Mocht deze informatie je interesse wekken is de game bovendien op alle digitale winkels al te pre-orderen.

In Gundam Breaker 4 bevinden spelers zich in de nieuwste evolutie van de Gunpla Battle Simulator, de GUNPLA Battle Blaze: Beyond Borders, waar ze elkaar online kunnen ontmoeten, chatten en socializen. Deze simulator bevindt zich in een bètatestfase en jij doet hieraan mee als het hoofdpersonage. De protagonist ontmoet hier twee personages. Tao, een nieuwe gebruiker met een passie voor SD Gundam, en Lin, een competitieve beginner. Samen vormen jullie een clan om het gevecht in de simulator aan te gaan. Dit alles om uiteindelijk aan het Battle Tournament mee te kunnen doen.

Naast je team van drie personen zul je ook andere personages zoals Reco, een AI, Mr. Gunpla, de commentator voor de gevechten en Misa uit Gundam Breaker 3 tegen kunnen komen.

Hak er maar op los

Je kunt je Gundam aanpassen meet meer dan 250 basiskits welke je kunt verzamelen door verschillende vijanden te verslaan. Dit gebeurt door middel van missies waarin je hordes vijanden kunt verslaan. Van deze vijanden kun je onderdelen afbreken om deze te verzamelen en te upgraden. Ook bevat het spel een geheel nieuwe feature voor de serie. Zo kun je twee verschillende wapens gebruiken voor unieke combo’s.

Tussen de gevechten door hebben spelers toegang tot een robuuste mecha-garage waar ze hun creaties kunnen aanpassen met nieuwe onderdelen en verf, stickers en verwering om de ultieme Gundam te maken.

Extra’s

Als een extra nieuwe functie is er een diorama modus toegevoegd. Hier kun je je eigen uitgebreide scenario’s maken met diverse achtergronden, omgevingselementen en effecten. Voeg je Gundam er aan toe en maak zo het perfecte plaatje.