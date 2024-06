Metroid Prime 4: Beyond site onthult wat meer omgevingsbeelden

Metroid Prime 4: Beyond heeft een klein beetje extra beeldmateriaal ontvangen. Dit dankzij de Japanse teaser site.

Tijdens de Nintendo Direct eerder deze week werd eindelijk een blik op Metroid Prime 4 geworpen. De game heet nu Metroid Prime 4 Beyond en de eerste beelden toonden meteen gameplay voor de game. Hoewel we vijf jaar hebben moeten wachten op nieuws zal de game pas volgend jaar verschijnen. Toch is er alweer een klein beetje extra beeldmateriaal verschenen.

De Japanse teaser site voor Metroid Prime 4 bevat op het moment nog niet echt iets qua informatie naast de trailer. Echter, op de achtergrond zie je een loopje van wat omgevingsbeelden. Deze beelden kun je hier vinden op de site. Het is alleen een erg donker beeld, met mijn beperkte videobewerkingskennis heb ik de video een klein beetje aangepast om dichter bij de kleur van de trailer te komen. Dit kun je hieronder zien.