Nieuwe gameplay trailer onthuld voor ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Deluxe Edition

Speel als de piloot met de codenaam Trigger!

Er is een nieuwe gameplaytrailer onthuld voor ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Deluxe Edition. In de nieuwste gameplaytrailer zie je geweldige luchtgevechten en prachtige landschappen. Spelers zijn ‘ace’-piloten met de codenaam “Trigger” die deelnemen aan spannende luchtgevechten. In deze luchtgevechten navigeer je door drie verschillende dimensies in de lucht.

Na de missiebriefing volgen spelers een spannend verhaal met verschillende personages. Ze moeten verschillende doelen bereiken om verder te komen. Piloten kunnen hun vliegtuigen aanpassen voor elke missie door het juiste model en de beste wapens te kiezen om hun doelen te halen.

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Deluxe Edition komt op 11 juli uit voor Nintendo Switch en is al verkrijgbaar op PlayStation 4, Xbox One en pc. Ook kun je meer informatie over de game vinden op de website van Bandai Namco.

Kijk jij uit naar deze game? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.