Nieuwe trailer voor monster-farming game Farmagia

Met bijbehorende theme song van Asian Kung-Fu Generation!

Nog geen twee dagen geleden werd tijdens Nintendo Direct Farmagia aangekondigd. En nu is er al weer een nieuwe, uitgebreidere trailer beschikbaar! Naast extra gameplaybeelden trakteert deze nieuwe video ons ook op de theme song van deze game, ‘Life is Beautiful’ van Japanse rockband Asian Kung-Fu Generation. Animefans kennen deze band wellicht al van series als Fullmetal Alchemist, Erased of Bleach. Maar er is meer.

We schreven eerder over deze game, die een combinatie zal worden tussen een farming sim en een actiegame. Je verbouwt namelijk geen standaard gewassen, maar de monsters waarmee je ten strijde zal trekken! En mangaka Hiro Mashima, onder meer bekend van Fairy Tail, is ook betrokken bij dit project. Dat klinkt bijna als het recept voor een succesvolle anime, en dat dachten de makers ook. Ze hebben namelijk aangekondigd dat er een bijbehorend animatieproject in de steigers staat!

Verder kunnen verzamelaars ook hun hart ophalen. Er komt een fysieke Farmagia Day One Edition, die naast de game ook een soundtrack-cd en een artbook bevat. Deze zal je binnenkort kunnen pre-orderen, zodat je 1 november meteen de eerste monsters kunt zaaien. Enthousiast geworden van de trailer? Laat het ons weten in de comments!