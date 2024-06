Satryn DX aangekondigd voor de Nintendo Switch

Ga jij de top van de ranglijst bereiken?

Satryn DX is een twin-stick shooter game van de game studio @hello_maybell waarin je tegen vijanden vecht in eindeloze, chaotische levels. Je doel is om je vrienden te redden, wat je scorevermenigvuldiger verhoogt. Hoe hoger je score, hoe meer power-ups er verschijnen. Het spel heeft 12 verschillende vijanden, 9 power-ups die je helpen, en 5 gevaren die het spel uitdagender maken. Er zijn ook 60 prestaties te behalen, wat voor extra uitdaging zorgt. De handleiding in het spel biedt nuttige tips en grappige weetjes. Daarnaast kun je je scores vergelijken met anderen via een wereldwijde ranglijst, wat zorgt voor extra competitie. Satryn DX combineert snelle actie met een belonend scoresysteem, waardoor je steeds weer terug wilt komen voor meer. De game komt uit op 18 juli 2024 en is exclusief verkrijgbaar op de Nintendo Switch.

Ben jij klaar om de top van de ranglijst te bereiken? Laat het ons weten in de reacties en bekijk hier de trailer.