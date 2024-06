Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate krijgt releasedatum

Meester Splinter heeft je nodig!

Hij werd in april al aangekondigd: Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate. Een roguelike Turtles-game waarin de vier gepantserde broers hun sensei Splinter moeten redden. De vijand? Shredder en de Foot Clan natuurlijk! Vandaag is de releasedatum bekendgemaakt van deze nieuwe titel: Splintered Fate zal vanaf 17 juli te spelen zijn op de Nintendo Switch! In het teken van de release heeft ontwikkelaar Super Evil Megacorp een nieuwe trailer gedeeld:

Net als in de aankondigingstrailer van een tijdje terug zien we ook hier wat gameplayelementen, dus we kunnen ons vast een beeld vormen van wat de game voor ons in petto zal hebben. Hij draait in ieder geval op de EVIL-engine van het bedrijf zelf en is ontworpen met het idee dat prachtige games voor iedereen beschikbaar moeten zijn, ongeacht het platform waarop je speelt. En dat je die ervaringen met elkaar kunt delen – je kunt deze titel immers met maximaal vier personen spelen. Nu nog even bij Domino’s bestellen, en jullie avond is compleet.

Het volledig nieuwe verhaal is in ieder geval geschreven voor de legendarische stripboekschrijver Tom Waltz and Kevin Michael Johnson, dus dat klinkt alvast veelbelovend. We zeiden het natuurlijk al, maar je doel is om meester Splinter uit de klauwen van Shedder te redden. Daarvoor reis je door portals en moet je heel wat vijanden een kopje kleiner maken. Hoewel je natuurlijk speelt als een van de vier broers – Leonardo, Donatello, Raphael en Michelangelo – heeft de game een uitgebreid build-systeem waarmee je jouw eigen ultieme schildpaddenninja creëert.

Kun je niet wachten tot 17 juli? Dan kun je de game alvast pre-orderen. Hij zal € 29,99 gaan kosten.