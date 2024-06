9 R.I.P. Opening Movie Trailer is uit!

Meer nieuws over de 'spooky' otome.

Een otome is bijna niet compleet zonder een openingstrailer, compleet met bijbehorende soundtrack. En als voorbereiding op de release van 9 R.I.P. kunnen we deze openingstrailer vast zien! De video, begeleid door band Pluto met hun nummer horizon, schetst een sfeerbeeld van deze nieuwe westerse release. En uiteraard betekent dat vooral dat we de LI’s nog een keer te zien krijgen. Geen idee wat wordt bedoeld met otome of LI’s? Lees dan ons overzichtsartikel. Vooral benieuwd waar 9 R.I.P. over gaat? Lees dan verder.

9 R.I.P. is een otome die zich richt op het bovennatuurlijke. Iets waar de hoofdpersoon helemaal niet in gelooft trouwens, al die onzin! Maar je voelt de bui ongetwijfeld al hangen. Afhankelijk van jouw keuzes kom je namelijk in contact met verschillende soorten bovennatuurlijke verschijnselen. Word je betrokken bij verhalen over geesten op school, of blijken urban legends toch meer dan legendes? Raak je verzeild in een andere wereld, of realiseer je je opeens dat andere dimensies de onze overlappen? Elk van deze vier paden slaat een andere balans tussen horror en romantiek, en bepaalt uiteraard ook welke bovennatuurlijke mannen jou het hof maken (of jij hen natuurlijk, het is 2024, ga ervoor!).

Dat er een speciale editie beschikbaar komt, is al bekend. Maar we weten nog steeds niet meer over de releasedatum, anders dan dat de game dit jaar uit zal komen. Gezien het spooky thema zou de herfst echter geen gek moment zijn! Welke LI spreekt jou het meeste aan? Laat het ons weten in de comments.