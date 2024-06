Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition komt volgende week naar de Switch

Lachen voor de camera!

Vorig jaar kwam er plotseling een vreemd bericht naar buiten: cult klassieker Beyond Good & Evil zou een remaster krijgen. Op de snel verwijderde pagina van Amerikaanse leeftijdsclassificeringgroep ESRB zou daarnaast te lezen zijn geweest dat het hier om een ’20th anniversary edition’ ging. Logisch, want het origineel komt uit 2003. Sindsdien hebben we daar niets meer van gehoord, tot Ubisoft eerder deze week toch plots met de game op de proppen kwam. En niet alleen komt de Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition naar de Switch, hij komt volgende week al! Vanaf 25 juni kunnen we met deze titel aan de slag. Ook is er alvast een launch trailer vrijgegeven. Deze kun je hieronder bekijken.

Beyond Good & Evil is een action-adventure game waarin je het verhaal volgt van Jade, een vastberaden journaliste. Samen met haar varkensachtige adoptie oom onderzoekt ze een diepgaand complot op de planeet Hilys. Gewapend met een camera en Dai-Jo staf probeer je de waarheid te achterhalen, waarbij je foto’s neemt om bewijs te verzamelen terwijl je robots en buitenaardse vijanden van je afhoud. Maar hoe dieper Jade in het mysterie duikt, hoe meer ze ook over haar eigen verleden te weten komt… De remaster bevat daarnaast een anniversary galerij, verschillende verbeteringen in grapics en gameplay en andere nieuwe content.