Bubsy in: The Purrfect Collection komt naar de Switch

De geliefde oranje kat Bubsy keert terug in een nieuwe game collectie!

Gisteravond vond de Limited Run Games showcase plaats. Tijdens deze presentatie werden er diverse games aangekondigd. De presentatie sloot af met een bijzondere verrassing. Bubsy keert namelijk terug op de Switch in Bubsy in: The Purrfect Collection! De collectie werd aangekondigd middels een trailer die hieronder is te zien.

Voor de wat jongere gamers die niet weten wie Bubsy is. Bubsy is een platform-icoon uit de jaren 90 en had diverse games op de SNES, Megadrive, Game Boy en de PlayStation. Nu komt er een remake collectie die verschillende games uit de franchise bundelt. Om welke het precies gaat is niet bekend. De kans is echter groot dat het om de eerste vier spellen gaat. Deze dateren namelijk allemaal uit de jaren 90 en dit waren de hoogtijdagen van Bubsy. De franchise is in 2017 en 2019 nog eens teruggekomen, maar wist toen geen hoge ogen te gooien bij fans en critici. Deze bundel verschijnt op de Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S en de PC. Naast deze games bevat de collectie ook “artifacten en interviews”. Ook hebben de ontwikkelaars aangegeven dat ze de “scherpe randjes van de game willen halen”.