Cavern of Dreams krijgt gelimiteerde fysieke release

Een fysieke release van deze toffe game!

Super Rare Games brengt het N64-achtige Cavern of Dreams, fysiek uit. Hoe gaaf is dat. Wil jij weten vanaf wanneer?

Cavern of Dreams is een ode aan de Nintendo 64

Weten jullie nog? In februari dit jaar verscheen Cavern of Dreams. De Nintendo 64-achtige 3D platformer. Alles ademt naar games uit die tijd, inclusief de dromerige soundtrack. In vier werelden waar je vrij kunt rondlopen valt van alles te beleven. Er lopen bijvoorbeeld veel wezens rond die je hulp nodig hebben. Er zijn echter geen gevechten. Alles draait om het verkennen van de wereld, het ontdekken van geheimen en het te hulp schieten van iedereen die dat nodig heeft. Geen gevechten betekent overigens niet dat er geen gevaren zijn. Die komen zeker voorbij.

Ontwikkelaar ByNine Studio en Super Rare Games hebben nu besloten om de game ook fysiek uit te brengen. Let wel, in een gelimiteerde oplage. Vanaf 27 juni gaan er 4000 standaard edities in de verkoop. Heb jij de game gespeeld en ben je op zoek naar een mooie fysieke versie? Dan is dit je kans.