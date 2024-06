Gex trilogy krijgt eerste gameplaybeelden

Deze Nintendo 64 klassiekers zijn binnenkort te herbeleven op de Switch!

Gex trilogy werd aangekondigd tijdens de Limited Run Games showcase van vorig jaar. Het betreft een collectie van de drie eerste Gex games. Dit zijn: Gex (1995), Gex: Enter the Gecko (1998) en Gex 3: Deep Cover Gecko (1999). Deze collectie draait op de Carbon Engine van Limited Run Games. Deze game engine die ervoor zorgt dat legacy content naar moderne consoles kan worden geport. In deze trailer wordt het duidelijk dat de pre-orders opengaan in de herfst van 2024, wanneer de collectie precies verschijnt is nog niet bekend. De collectie bevat naast de drie games ook nieuwe features zoals de mogelijkheid om de tijd terug te spoelen en op elk moment je game te saven. Bekijk de trailer hieronder:

De originele Gex games werden oorspronkelijk gemaakt door Crystal Dynamics. Het team achter de Tomb Raider reboot trilogie. De games kwamen oorspronkelijk uit op de Nintendo 64 en de Game Boy Color.