Summer Nights Splatfest vindt half juli plaats in Splatoon 3

Eind mei deelde Nintendo Nederland nog dat er een nieuw Splatfest aan zit te komen in Splatoon 3. Summer Nights zou Splatoon in zomerse sferen hullen. Zojuist is er meer informatie aangekondigd omtrent dat Splatfest.

Summer Nights zal van zaterdag 13 juli 2024 om 02.00 uur tot maandag 15 juli 2024 om 01.59 uur plaatsvinden. Zoals gebruikelijk staat er weer een vraag centraal. Ditmaal luidt de vraag: “Wat zou je een dag willen afhuren? Paleis, pretpark of strand?” Vanaf vrijdag 5 juli kan je jouw stem doorgeven op het plein in Splatoon 3.

Voor welk team ga jij kiezen? Laat het ons weten in de reacties!