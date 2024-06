Star Wars: Dark Forces Remastered tijdelijk fysiek verkrijgbaar

Uitgegeven door Limited Run Games.

Tijdens de LRG3-presentatie afgelopen week heeft Limited Run Games de fysieke versie van Star Wars: Dark Forces Remastered aangekondigd. De game is nu te pre-orderen tot 21 juli 2024. Daarna sluit de pre-order-periode en kan de game niet meer besteld worden.

Star Wars: Dark Forces Remastered is geproduceerd door Nightdive Studios; dezelfde makers achter onder andere de Turok-remasters. Fans van het origineel, dat in 1995 is uitgekomen, genieten nu van opgepoetste graphics en een stabielere framerate. De game speelt zich wel af in het “Legends-universum” en is sinds Disney de rechten voor Star Wars heeft niet meer canon. Maar dat mag de pret niet drukken, want de gameplay van deze “DOOM-kloon” staat anno 2024 nog steeds als een huis.

Limited Run brengt 3 Switch-versies uit van de game. De standaard variant, de Premium Edition met o.a. een steelcase, poster en art-boek, en de Master Edition. Die laatste bevat alles van de Premium-versie, maar komt daarnaast ook nog met een beeldje van Kyle Katarns schip en een stress-bal in de vorm van een Thermal Detonator. Prijzen variëren van $35 tot een flinke $175, dus kies goed welke editie je aan je collectie toe wil voegen.

