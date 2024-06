Bestandsgrootte The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom onthuld

Het spel neemt in totaal 6 GB in beslag

Nintendo heeft nieuwe informatie gedeeld over de nieuwe top-down Zelda game The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Op de website van Nintendo staat nu dat de game in totaal 6 GB in beslag gaat nemen. Hiermee wordt de game iets groter dan The Legend of Zelda: Link’s Awakening, die 5.8 GB in beslag nam. Hij komt daarbij dus nog niet in de buurt bij the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die 18.2 GB in beslag nam. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom lijkt in het eerste opzicht een wat kleinere Zelda game te worden, maar wie weet wat er in de overworld nog allemaal valt te doen. Ben jij al hyped voor deze vernieuwende 2D Zelda-game? Laat het weten in de reacties!